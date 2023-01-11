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НовостиОбщество11 января 2023 17:37

В аэропорту «Кольцово» был задержал опасный мед из Таджикистана

Запрещенную продукцию уничтожили
Дарья ЧИПУРИНА
Опасный мед изготовили в домашних условиях и привезли в стеклянных и пластиковых бутылках

Опасный мед изготовили в домашних условиях и привезли в стеклянных и пластиковых бутылках

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В екатеринбургском аэропорту «Кольцово» был задержан опасный мед. Его нашли в багаже и ручной клади пассажиров из Таджикистана. Всего было зафиксировано три случая ввоза несанкционированного меда за 10 января.

- Подконтрольная ветеринарному надзору продукция была ввезена без ветеринарных сопроводительных документов, без заводской упаковки и маркировки, - рассказали в Россельхознадзоре.

Опасную продукцию изготовили в домашних условиях и привезли в стеклянных и пластиковых бутылках. Пассажиры нарушили ветеринарно- санитарные требования. Такой мед запрошено ввозить на территорию ЕАЭС.

Продукцию у граждан Таджикистана изъяли, в дальнейшем уничтожили. Нарушителей привлекли к административной ответственности.

Также в Екатеринбурге нашли 18 тонн зараженных мандаринов. Однако фрукты допустили к продаже в свердловской области.