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НовостиОбщество11 января 2023 8:29

В Екатеринбурге нашли 18 тонн зараженных мандаринов

Их допустили к продаже
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Фрукты прибыли из Пакистана

Фрукты прибыли из Пакистана

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на одной из баз 10 января нашли партию мандаринов, зараженных карантинным вредителем. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора Свердловской области.

- В партии мандаринов 18 тонн происхождением Пакистан обнаружен карантинный вредитель - красная померанцевая щитовка (Aonidiella aurantii), - говорится в сообщении.

Однако, так как вредитель распространяется через посадочный материал, плоды не представляют серьезной опасности. Фрукты разрешили продавать на Урале.

Ранее, в декабре 2022 года, в Екатеринбург на одну из баз привезли 54 тонны мандаринов, зараженных карантинным вредителем. Фрукты прибыли из Пакистана.