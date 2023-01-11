В Екатеринбурге нашли 18 тонн зараженных мандаринов

Фрукты прибыли из Пакистана Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на одной из баз 10 января нашли партию мандаринов, зараженных карантинным вредителем. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора Свердловской области.

- В партии мандаринов 18 тонн происхождением Пакистан обнаружен карантинный вредитель - красная померанцевая щитовка (Aonidiella aurantii), - говорится в сообщении.

Однако, так как вредитель распространяется через посадочный материал, плоды не представляют серьезной опасности. Фрукты разрешили продавать на Урале.

Ранее, в декабре 2022 года, в Екатеринбург на одну из баз привезли 54 тонны мандаринов, зараженных карантинным вредителем. Фрукты прибыли из Пакистана.