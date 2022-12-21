Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 декабря 2022 11:15

В Екатеринбург к Новому году завезли 54 тонны зараженных мандаринов

Их будут продавать в Свердловской области
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Фрукты прибыли из Пакистана

Фрукты прибыли из Пакистана

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Екатеринбург на одну из баз привезли 54 тонны мандаринов, зараженных карантинным вредителем. Фрукты прибыли из Пакистана. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора Свердловской области.

Мандарины привезли в столицу Урала 20 декабря. В партии специалисты обнаружили красную померанцевую щитовку Aonidiella aurantii (Maskell).

- Однако в связи с тем, что основной путь распространения щитовки – посадочный материал, а зараженные плоды не представляют серьезной опасности, то данная продукция разрешена для реализации на территории Свердловской области, - говорится в сообщении Россельхознадзора.

Ранее в Екатеринбург из Азербайджана привезли яблоки, зараженные карантинным вредителем. В 19 тоннах фруктов нашли калифорнийскую щитовку.