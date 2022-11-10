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НовостиОбщество10 ноября 2022 11:54

В Екатеринбург из Азербайджана привезли зараженные яблоки

В партии 19 тонн фруктов
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Зараженные плоды не представляют серьезной опасности

Зараженные плоды не представляют серьезной опасности

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург из Азербайджана привезли яблоки, зараженные карантинным вредителем. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Свердловской области.

- В партии яблок весом 19 тонн происхождением Азербайджан обнаружен карантинный вредитель – калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus), - говорится в сообщении.

Специалисты Россельхознадзора объяснили, что зараженные плоды не представляют серьезной опасности. Яблоки разрешили продавать на территории Урала. В ведомстве напомнили, что перед едой фрукты нужно тщательно мыть фрукты.

Ранее, в сентябре, в Свердловскую область привезли зараженные апельсины. Их доставили на одну из баз Екатеринбурга. Всего было привезено 18,5 тонн апельсинов из Египта и 20 тонн из Марокко.