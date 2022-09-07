В Екатеринбург привезли зараженные африканские апельсины

В партии было 18,5 тонн апельсинов из Египта и 20 тонн из Марокко Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область привезли зараженные африканские апельсины. Их доставили на одну из продовольственных баз Екатеринбурга. В партии было 18,5 тонн апельсинов из Египта и 20 тонн из Марокко. Об этом сообщает региональное Управление Россельхознадзора.

- Плоды исследовали агрономы Свердловского референтного центра Россельхознадзора, которые подтвердили, что в апельсинах живет карантинный вредитель плодовых культур красная померанцевая щитовка, - говорится в сообщении.

Этот вредитель питается соками растений. Щитовка вызывает ослабление растений, снижение урожайности и товарной ценности плодов. Она опасна для посадочного материала. Зараженные плоды представляют низкий фитосанитарный риск. Поэтому продажу апельсинов с вредителем разрешили.

Также на Урал привезли больше 100 тонн слив, зараженных бурой монилиозной гнилью. 8,3 тонны приехали из Кыргызстана. Еще 103,7 тонны слив доставили из Казахстана.