В Свердловскую область завезли больше 100 тонн зараженных слив

Фрукты привезли из Кыргызстана и Казахстана Фото: Александр ГЛУЗ

В Свердловскую область завезли больше 100 тонн слив, зараженных опасным заболеванием – бурой монилиозной гнилью. 8,3 тонны приехали из Кыргызстана. Еще 103,7 тонны доставили из Казахстана. Об этом сообщает региональное Управление Россельхознадзора.

- Для уточнения диагноза сливы исследовали специалисты отдела ПЦР-диагностики, которые установили присутствие возбудителя – гриба Monilinia fructicola – на уровне ДНК, - говорится в сообщении.

Образцы слив отобрал на одной из баз в Екатеринбурге государственный инспектор свердловского Россельхознадзора. Он привез их в лабораторию.

Гриб Monilinia fructicola поражает все надземные органы растения. Развитие заболевания происходит в две фазы: сначала цветки получают ожог, а потом начинается гниль плодов. Фрукты сгнивают за несколько дней. Они засыхают и мумифицируются. Инспекторам управления предстоит решить судьбу огромного объема слив.