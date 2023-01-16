Врач из Екатеринбурга дал советы по подготовке к Крещенским купаниям

К Крещенским купаниям нужно подготовиться заранее
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Вечером, 18 января, в Екатеринбурге и по всей Свердловской области откроются купели для Крещенских купаний. Сам праздник отмечается 19 января.
Врач-пульмонолог Алексей Кривоногов рассказал Центру медицинской профилактики, как правильно подготовиться и не навредить своему организму во время Крещенских купаний.
Любое охлаждение и переохлаждение, по словам врача, несет индивидуальные риски для больного или здорового человека. Если у человека есть хроническое заболевание, после купания в проруби оно может обостриться.
Окунаться с головой не обязательно
Фото: Алексей БУЛАТОВ
1. Нельзя купаться детям дошкольного возраста, так как терморегуляция несовершенна. Ребенок может легко получить переохлаждение.
- Впоследствии менингит, пневмония и еще с десяток опасных болезней. Особенно купание опасно для девочек. Во время купания они могут получить серьезное воспаление, - предупреждает специалист.
2. Нельзя окунаться людям с ОРВИ и признаками других заболеваний.
3. Запрещено купаться при обострении любого заболевания.
- Соприкосновение с холодной средой может принести изменения в течение хронической болезни. Людям в возрасте тоже лучше воздержаться от процедуры погружения. Ледяная вода вызывает сильный спазм сосудов, что может привести к инсульту, - говорит Алексей Кривоногов.
Если у человека нет хронических заболеваний и он ведет здоровый образ жизни, занимается спортом, то окунание в прорубь не принесет каких-либо негативных последствий для организма.
Если человек переболел ковидом недавно, то последствия могут быть. Лучше перестраховаться. Однако врачи не дают конкретных рекомендаций по этому поводу.
- Каждый решает для себя сам, погружаться ему в купель или нет, - говорит врач-пульмонолог.
Есть люди с опытом окунания в прорубь зимой, они все умеют делать правильно, а есть новички, которым нужно знать, что перед окунанием нельзя ходить в баню и сауну.
После окунания надо быстро согреться
Фото: Алексей БУЛАТОВ
- Перед погружением в воду можно сделать несколько упражнений, небольшую пробежку, разогреть мышцы, разогнать кровоток, - рассказывает Алексей Кривоногов.
Голову новичкам в воду лучше не окунать, это плохо сказывается на сердечно-сосудистой и дыхательной системах. Погружение должно быть кратковременным.
- Нужно правильно одеваться и раздеваться перед погружением. Сначала необходимо снять нижнюю часть одежды, а потом верхнюю часть. После окунания в воду необходимо надеть теплую и сухую одежду, - уточняет специалист.
После окунания нужно выпить горячий чай, либо витаминный напиток. Не нужно пить алкоголь.
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