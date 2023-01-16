Врач из Екатеринбурга дал советы по подготовке к Крещенским купаниям

К Крещенским купаниям нужно подготовиться заранее Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером, 18 января, в Екатеринбурге и по всей Свердловской области откроются купели для Крещенских купаний. Сам праздник отмечается 19 января.

Врач-пульмонолог Алексей Кривоногов рассказал Центру медицинской профилактики, как правильно подготовиться и не навредить своему организму во время Крещенских купаний.

Любое охлаждение и переохлаждение, по словам врача, несет индивидуальные риски для больного или здорового человека. Если у человека есть хроническое заболевание, после купания в проруби оно может обостриться.

Окунаться с головой не обязательно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Врач Алексей Кривоногов назвал противопоказания для купания в проруби

1. Нельзя купаться детям дошкольного возраста, так как терморегуляция несовершенна. Ребенок может легко получить переохлаждение.

- Впоследствии менингит, пневмония и еще с десяток опасных болезней. Особенно купание опасно для девочек. Во время купания они могут получить серьезное воспаление, - предупреждает специалист.

2. Нельзя окунаться людям с ОРВИ и признаками других заболеваний.

3. Запрещено купаться при обострении любого заболевания.

- Соприкосновение с холодной средой может принести изменения в течение хронической болезни. Людям в возрасте тоже лучше воздержаться от процедуры погружения. Ледяная вода вызывает сильный спазм сосудов, что может привести к инсульту, - говорит Алексей Кривоногов.

Если у человека нет хронических заболеваний и он ведет здоровый образ жизни, занимается спортом, то окунание в прорубь не принесет каких-либо негативных последствий для организма.

Можно ли окунаться в прорубь после коронавируса

Если человек переболел ковидом недавно, то последствия могут быть. Лучше перестраховаться. Однако врачи не дают конкретных рекомендаций по этому поводу.

- Каждый решает для себя сам, погружаться ему в купель или нет, - говорит врач-пульмонолог.

Как правильно подготовиться к купанию в Крещение

Есть люди с опытом окунания в прорубь зимой, они все умеют делать правильно, а есть новички, которым нужно знать, что перед окунанием нельзя ходить в баню и сауну.

После окунания надо быстро согреться Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Перед погружением в воду можно сделать несколько упражнений, небольшую пробежку, разогреть мышцы, разогнать кровоток, - рассказывает Алексей Кривоногов.

Голову новичкам в воду лучше не окунать, это плохо сказывается на сердечно-сосудистой и дыхательной системах. Погружение должно быть кратковременным.

- Нужно правильно одеваться и раздеваться перед погружением. Сначала необходимо снять нижнюю часть одежды, а потом верхнюю часть. После окунания в воду необходимо надеть теплую и сухую одежду, - уточняет специалист.

После окунания нужно выпить горячий чай, либо витаминный напиток. Не нужно пить алкоголь.

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