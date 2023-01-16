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НовостиОбщество16 января 2023 7:37

Алексей Орлов разрешил построить в микрорайоне Широкая Речка дом престарелых

Строительством займется «Синара-Девелопмент»
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Вокруг здания на площади трех гектаров обустроят парк с сенсорным садом, декоративным прудом, беседками и закрытой прогулочной зоной Фото: проектная документация

Вокруг здания на площади трех гектаров обустроят парк с сенсорным садом, декоративным прудом, беседками и закрытой прогулочной зоной Фото: проектная документация

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов разрешил построить в микрорайоне Широкая Речка, в районе Чусовского тракта и улицы Хрустальногорской, дом престарелых. Информация об этом появилась на сайте администрации города. Строительством займется «Синара-Девелопмент».

- Предоставить разрешение на условно разрешенные виды использования «гостиничное обслуживание», «санаторная деятельность», - указано на сайте мэрии.

Напомним, ранее мы писали, что здание будет шестиэтажным. Каждая половина этажа в пансионате будет вмещать четыре одноместных и восемь двухместных номеров. Вокруг здания на площади трех гектаров обустроят парк с сенсорным садом, декоративным прудом, беседками и закрытой прогулочной зоной.