На Широкой речке построят пансионат

Фото: проектная документация

На Широкой речке, в районе Чусовского тракта и улицы Хрустальногорской появится шестиэтажный пансионат. Городские власти сейчас проводят общественные обсуждения проекта. Это необходимо для получения разрешения на строительство.

- Администрация города Екатеринбурга извещает о проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования «гостиничное обслуживание», «санаторная деятельность» в отношении земельного участка, - сообщается на сайте мэрии.

Фото: проектная документация

Согласно опубликованным администрацией города документам, каждая половина этажа в пансионате будет вмещать четыре одноместных и восемь двухместных номеров. Вокруг здания на площади трех гектаров обустроят парк с сенсорным садом, декоративным прудом, беседками и закрытой прогулочной зоной.

Обсуждения проекта завершатся 25 ноября.