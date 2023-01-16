Шикарную усадьбу на берегу озера Таватуй продают за 55,7 млн

Территорию особняка окружают сосны и березы Фото: N1.RU

Шикарную усадьбу на берегу озера Таватуй продают за 55,7 миллионов рублей. Объявление о продаже опубликовано на сайте N1.RU.

- Эта усадьба для тех, кто понимает жизнь без городской суеты в окружении соснового леса и озера. Именно для такого покупателя открылась редкая возможность покупки усадьбы территория которой 41 сотка, - указано в объявлении.

Фото: N1.RU

Территорию окружают сосны и березы. На ней расположены помимо коттеджа для хозяев, домик для гостей, баня и другие вспомогательные постройки. В особняке есть бассейн, камин, сауна, интернет и вся необходимая для проживания мебель.

Фото: N1.RU

Отмечается, что для отделки коттеджа использовались дорогие натуральные материалы.

Напомним, ранее мы писали, что в Екатеринбурге продавали шикарный дом с коллекционной мебелью за 265 миллионов рублей.