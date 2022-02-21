В Екатеринбурге продают шикарный дом с коллекционной мебелью за 265 млн рублей

Фото: скриншот с видео Youtube/Павел Боровиков

На Авито на продажу выставили шикарный и очень дорогой дом в элитном поселке Екатеринбурга. Он стоит 265 миллионов рублей. Дороже него на данный момент в столице Урала недвижимости нет.

- Классические интонации вы увидите во внутреннем убранстве этой городской резиденции, построенной по всем канонам Васту-Шастра, где энергия течет плавной могучей рекой, обволакивая жизненной силой внутреннее пространство, - указано в объявлении. - Этот дом невозможно описать словами - его надо почувствовать.

В трехэтажном доме девять комнат. Мебель в них подбиралась индивидуально и представляет собой самую большую коллекцию ручной работы от Francesco Molon в Екатеринбурге. Возле коттеджа сделан ландшафтный многоуровневый газон, высажены цветы и многолетние декоративные деревья.