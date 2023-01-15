Леонид Родионов погиб в ходе освобождения Донецкой Народной Республики Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Во время спецоперации на Украине погиб 40-летний уроженец Серова Леонид Родионов, мужчина с самого детства был сиротой. Он окончил девять классов обучения, после чего поступил в СПТУ №54 где отучился на автомеханика.

- Леонид Родионов погиб в ходе освобождения Донецкой Народной Республики в составе ЧВК. Прощание с ним состоится 16 января в 12:00 в ритуальном зале муниципальной похоронной службы «Прощание», - сообщили в пресс-службе администрации серовского городского округа.

Ранее стало известно, что Уральский аграрный университет собрал гуманитарную помощь для солдат, находящихся в зоне СВО. Больше двух тысяч единиц различных вещей отправились бойцам 12 января. В основном для бойцов собрали теплую одежду, предметы личной гигиены, медикаменты и продукты питания, которые смогут долго храниться.