Уральский университет собрал крупную партию гуманитарной помощи для участников СВО

Солдатам отправили теплую одежду. Фото: пресс-служба УрГАУ

Уральский аграрный университет собрал гуманитарную помощь для солдат, находящихся в зоне СВО. Больше двух тысяч единиц различных вещей отправились бойцам 12 января.

- Мы выражаем поддержку ребятам, которые сейчас защищают честь нашей страны и хотим сказать, что верим в них и ждем дома. Я благодарю каждого, кто оказался неравнодушным и принимал участие в сборе гуманитарной помощи. Такие моменты очень объединяют, — отметила ректор Уральского государственного аграрного университета Ольга Лоретц.

В основном для солдат собрали теплую одежду, предметы личной гигиены, медикаменты и продукты питания, которые смогут долго храниться. Также им отправили и письма для поднятия боевого духа. Их написали студенты университета.

Напомним, что оказывать помощь солдатам университет стал еще 24 февраля. Представители УрГАУ несколько месяцев собирали и отправляли гуманитарную помощь для военнослужащих, жителей и животных ДНР и ЛНР.