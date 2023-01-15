Мэр Арамиля свозила детей мобилизованных земляков в аквапарк Екатеринбурга

Фото: предоставлено помощником главы Арамильского ГО

Мэр Арамиля Марина Мишарина по личной инициативе свозила детей мобилизованных земляков в аквапарк Екатеринбурга «Лимпопо». Такое обещание она дала после «Елки главы» и накануне сдержала свое слово.

- Дети месте с мамами весь день провели в аквапарке. Оказал спонсорскую помощь местный частный предприниматель. Арамильцам, находящимся сейчас в зоне СВО. Марина Мишарина пожелала здоровья и скорейшего возвращения домой, к своим семьям, - рассказал помощник мэра Арамиля.

Напомним, баскетболистки клуба УГМК Евгения Белякова и Ксения Левченко в канун старого Нового года решили поздравить маленьких пациентов областной детской клинической больницы. Вместе со спортсменками на эту встречу приехал и талисман команды Лис Иван.