«Пришли дарить радость»: баскетболистки УГМК провели день с пациентами детской областной больницы

По словам Евгении Беляковой, они с коллегами пришли дарить детям радость: Фото: Минздрав Свердловской области

Баскетболистки клуба УГМК Евгения Белякова и Ксения Левченко в канун старого Нового года решили поздравить маленьких пациентов областной детской клинической больницы. Вместе со спортсменками на эту встречу приехал и талисман команды Лис Иван.

Ребята буквально засыпали вопросами своих гостей. Те, кто постарше, интересовались вопросами подготовки к играм, спортивным режимом и объемами физической нагрузки, а также оптимальным возрастом для начала занятий.

У более младших ребят были не менее интересные поводы для обсуждения, например, можно ли есть мороженое прямо перед важными матчами.

Также ребят ждали подарки от известных спортсменок. Фото: пресс-служба клуба УГМК

- Спортсменки баскетбольного клуба УГМК Евгения Белякова и Ксения Левченко провели для ребят интерактив с мячом. Те, кому по медицинским показаниям необходим постельный режим, смогли «отработать» броски с профессиональными спортсменами, не вставая с кровати, - уточнили в пресс-службе минздрава по Свердловской области.

По словам Евгении Беляковой, они с коллегами пришли дарить детям радость, также она понадеялась, что у них это получилось.

- Все утро готовился к встрече. Разминался, думал, что могу рассказать о своих достижениях в спорте. Мне повезло, я смог продемонстрировать свой самый сильный бросок, - поделился юный пациент урологического отделения ОДКБ, восьмилетний Богдан.

При этом все пациенты больницы получили из рук баскетболисток фирменную атрибутику клуба, шарфы и футболки, а также альбомы для рисования, краски и карандаши.

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