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НовостиПроисшествия15 января 2023 5:32

В уральском поселке женщина погибла во время пожара в двухэтажном доме

Также из задымленного барака были эвакуированы 10 человек
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Личность погибшей пока не установлена. Всего в доме проживало 15 человек

Личность погибшей пока не установлена. Всего в доме проживало 15 человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Ис под Нижней Турой спасатели во время тушения пожара в жилой двухэтажке обнаружили труп женщины. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного утром 14 января. Кроме того, из задымленного барака были эвакуированы 10 человек.

- Личность погибшей пока не установлена. Всего в доме проживало 15 человек. Предварительная причина и очаг возгорания выясняется, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа в полном составе, - уточнили в МО МВД «Качканарский».

Напомним, в Нижнем Тагиле во время пожара в квартире погибли две собаки. ЧП произошло в жилом доме на улице Валегинская, хозяйка животных была на работе, когда ей позвонили соседи, почувствовавшие едкий запах дыма.