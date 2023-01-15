В уральском поселке женщина погибла во время пожара в двухэтажном доме

Личность погибшей пока не установлена. Всего в доме проживало 15 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Ис под Нижней Турой спасатели во время тушения пожара в жилой двухэтажке обнаружили труп женщины. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного утром 14 января. Кроме того, из задымленного барака были эвакуированы 10 человек.

- Личность погибшей пока не установлена. Всего в доме проживало 15 человек. Предварительная причина и очаг возгорания выясняется, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа в полном составе, - уточнили в МО МВД «Качканарский».

Напомним, в Нижнем Тагиле во время пожара в квартире погибли две собаки. ЧП произошло в жилом доме на улице Валегинская, хозяйка животных была на работе, когда ей позвонили соседи, почувствовавшие едкий запах дыма.