Хозяйка животных была на работе, когда ей позвонили соседи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле во время пожара в квартире погибли две собаки. ЧП произошло в жилом доме на улице Валегинская, хозяйка животных была на работе, когда ей позвонили соседи, почувствовавшие едкий запах дыма.

- Площадь возгорания составила два квадратных метра: горел диван. В результате пожара огнем повреждено домашнее имущество. Из-за высокой температуры в комнате, произошло расплавление натяжного потолка, из-за чего капли расплавленного пластика попали на вспыхнувшую мебель, - рассказали в пресс-службе ОНДиПР по Нижнему Тагилу и Горноуральскому округу.

Животные, запертые в помещении, задохнулись в дыму. Предполагаемой причиной пожара стало короткое замыкание электрической проводки. По факту происшествия дознавателями МЧС проводится проверка. Обстоятельства выясняются.