В Свердловской области за день выявили 242 случая коронавируса

В Россию пришел новый штамм «Кракен» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировали 242 новых случая заражения коронавирусом. К счастью, летальные случаи не выявлены.

За прошедший день госпитализировали 25 человек с диагнозом COVID-19. Из больниц выписали 195 пациентов.

За все время пандемии в Свердловской области коронавирусом заболели 565 221 человек. От инфекции скончались 10 910 уральцев.

В четверг, 12 января, из Пензенской области пришли тревожные новости. Там впервые в России обнаружили человека, заразившегося новым штаммом коронавируса «Кракен». Свердловский врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев рассказал, что этот вариант вируса еще более заразный, чем предыдущие варианты.