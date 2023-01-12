Врач из Екатеринбурга объяснил, чем опасен новый вариант коронавируса «Кракен»

Пока в России зарегистрирован лишь один случай заражения «Кракеном» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В четверг, 12 января, тревожные вести пришли из Пензенской области. Там впервые в России обнаружили человека, заразившегося новым штаммом коронавируса «Кракен». Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

«Кракен» это новейшая разновидность штамма «омикрон». Его медицинское название XBB.1.5 и впервые его обнаружили в США – в Нью-Йорке примерно полтора месяца назад.

- «Кракен» это продолжающаяся эволюция «омикрона», - объясняет «КП-Екатеринбург» врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев. – Этот вариант приобрел дополнительную мутацию, из-за чего стал заразнее, чем предыдущие варианты. Он очень легко передается от человека к человеку, легче цепляется к рецепторам клеточным и проникает внутрь клеток.

Если сравнивать, например, с самым первым вариантом коронавируса COVID-19, из-за которого три года назад началась пандемия, то пациент, болевший тем вариантом, мог заразить 2-3 человека. У «кракена» же эта цифра гораздо больше.

- Еще нет точных данных, но можно сказать, что один человек, заразившийся «кракеном» может инфицировать больше десяти человек, - уточняет Александр Соловьев. - Мы знаем все больше случаев сверхраспространения и очень легкого распространения, когда люди без защиты инфицируются моментально. А данные о нейтрализации его антителами говорят о том, что он в 100 раз лучше уклоняется, чем вариант BA.5, например, который доминирует в России.

Накануне Всемирная организация здравоохранения сообщила, что «кракен» был обнаружен уже в 43 странах. О том, насколько он опасен для здоровья, говорить пока рано. Его еще не изучили до конца.

- Если ориентироваться на то, какие данные предоставляют США, поскольку это единственная страна пока, где он в большом количестве распространился, то можно осторожно говорить о возможном росте госпитализаций у людей старшего возраста, - говорит Александр Соловьев. - Потому что в США этот рост начинает превышать госпитализацию для первой волны «омикрона» зимой прошлого года среди людей старше 65 лет. Большое количество инфицированных людей даст несомненно увеличение нагрузки на больничную сеть, на амбулаторную сеть и это все равно приведет к увеличению смертности.