Четыре свердловские школы попали в список лучших в России

Также в топ-200 попала политехническая гимназия Нижнего Тагила Фото: Алексей БУЛАТОВ

Три школы Екатеринбурга и одна Нижнего Тагила попали в рейтинг лучших в России. Они показали хорошие результаты в развитии таланта юных уральцев в области математики и естественных наук в 2021—2022 годах. Список составил федеральный образовательный центр «Сириус».

В рейтинге учитывались результаты различных олимпиад, интеллектуальных соревнований и конкурсов. В топ-20 вошел центр СУНЦ УрФУ в Екатеринбурге. Он занял 19 место.

Также в топ-200 попали политехническая гимназия Нижнего Тагила, гимназия № 9 и лицей №1 30 в Екатеринбурге.

Ранее стало известно, что десяток школ Екатеринбурга вошли в рейтинг лучших учебных заведений России. Список составило агентство RAEX. Критерием успешности стала конкурентоспособность выпускников при поступлении в ведущие вузы страны.