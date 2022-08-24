Десяток школ Екатеринбурга попали в топ лучших учебных заведений России

Основным критерием успешности стала конкурентоспособность выпускников при поступлении в ведущие вузы страны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Десяток школ Екатеринбурга вошли в рейтинг лучших учебных заведений России. Список составило агентство RAEX. Основным критерием успешности стала конкурентоспособность выпускников при поступлении в ведущие вузы страны.

Выше всех в рейтинге оказался СУНЦ УрФУ – ему досталась восьмая строчка. Также в топ-100 попали гимназия № 9 (38 место), лицей № 130 (63 место) и гимназия № 35 (67 место).

Кроме того, в списке нашлось место следующим учебным заведениям: лицеи № 12, 110, 135, 180, а также гимназии № 2, 5, 13.

- По количеству выпускников, которые смогли поступить в лучшие российские вузы, нам удалось обойти многие школы страны. В этом году 12 наших выпускников стали стобалльниками на ЕГЭ, - говорит директор СУНЦ УрФУ Лариса Рожкова.