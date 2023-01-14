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НовостиОбщество14 января 2023 9:14

На ЕКАД построят распределительный центр Fix Price

Разрешение на работы дала мэрия Екатеринбурга
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Площадь планируемого комплекса составляет 60,8 тысячи квадратных метров

Площадь планируемого комплекса составляет 60,8 тысячи квадратных метров

Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэрия Екатеринбурга разрешила строить распределительный центр Fix Price на участке, примыкающем к ЕКАД. Об этом сообщает РБК.

Площадь планируемого комплекса составляет 60,8 тысячи квадратных метров. В перспективе логистический парк могут расширить еще на 260 тысяч «квадратов». При этом площади в нем смогут приобрести и другие компании.

Центр будет обслуживать Уральский и Сибирский федеральные округа, а также Казахстан. Это будет второй склад центр Fix Price в Свердловской области. Площадь первого доходит до 22 тысяч «квадратов». Про застройщика проекта известно, что он связан с известной федеральной компанией PNK Group.

А в 2021 году стало известно, что крупнейший онлайн-ритейлер Wildberries построит крупный логистический центр в Екатеринбурге. Планировалось, что первую очередь логистического центра площадью в 100 тысяч квадратных метров построят к 2022 - 2023 годам.