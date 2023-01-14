На ЕКАД построят распределительный центр Fix Price

Площадь планируемого комплекса составляет 60,8 тысячи квадратных метров Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэрия Екатеринбурга разрешила строить распределительный центр Fix Price на участке, примыкающем к ЕКАД. Об этом сообщает РБК.

Площадь планируемого комплекса составляет 60,8 тысячи квадратных метров. В перспективе логистический парк могут расширить еще на 260 тысяч «квадратов». При этом площади в нем смогут приобрести и другие компании.

Центр будет обслуживать Уральский и Сибирский федеральные округа, а также Казахстан. Это будет второй склад центр Fix Price в Свердловской области. Площадь первого доходит до 22 тысяч «квадратов». Про застройщика проекта известно, что он связан с известной федеральной компанией PNK Group.

А в 2021 году стало известно, что крупнейший онлайн-ритейлер Wildberries построит крупный логистический центр в Екатеринбурге. Планировалось, что первую очередь логистического центра площадью в 100 тысяч квадратных метров построят к 2022 - 2023 годам.