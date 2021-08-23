Соглашение о строительстве логистического центра подписали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор компании Татьяна Бакальчук Фото: департамент информполитики

Крупнейший онлайн-ритейлер России Wildberries построит крупный логистический центр в Екатеринбурге. Соглашение о реализации проекта подписали сегодня, 23 августа, в Москве губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор компании Татьяна Бакальчук.

- Инициатива по созданию многофункционального торгово-логистического центра компании Wildberries полностью укладывается в концепцию регионального развития. Это даст новые возможности для наших предпринимателей. И, конечно, особое значение при реализации проекта имеют для нас планы компании по созданию еще пяти тысяч рабочих мест для уральцев. Мы, со своей стороны, готовы оказать необходимое содействие в воплощении этого замысла, - отметил глава региона.

Планируется, что первую очередь логистического центра площадью в 100 тысяч квадратных метров построят к 2022 - 2023 годам. Инвестиции Wildberries в строительство оцениваются в 8 миллиардов рублей.

Сейчас свои товары на Wildberries реализуют около 6,6 тысяч предпринимателей Свердловской области. Запуск нового логистического центра позволит поддержать местный бизнес благодаря их экономии на логистике и возможностью расширить свой ассортимент на сайте онлайн-ритейлера.