Мэр Красноуфимска исполнил новогодние мечты двух ребят

Глава Красноуфимска поздравил с Новым годом детей. Фото: страница во «Вконтакте» Михаила Конева

Глава Красноуфимска Михаил Конев поздравил юных жителей города с Новым годом. Он подарил детям новую технику. Желания ребят мэр города исполин в рамках проекта «Елка желаний».

Девочке Саше из многодетной семьи участника специальной военной операции мэр подарил ноутбук. Мечта юной свердловчанки осуществилась.

- Саша занимается спортом, делает чудесные поделки из бересты. Обещал помочь семье с ремонтом крыши, - прокомментировал мэр города.

Четырехлетний мальчик Данил хотел получить на Новый год телевизор. Он любит смотреть мультфильмы про животных. Михаил Конев лично передал ему подарок.

- Данил хочет стать космонавтом или управлять вертолетом. В полет он обещал взять маму, папу и маленькую сестру, о которой уже заботится как настоящий старший брат, - отметил Конев.

Также в рамках проекта Свердловские министры исполнили новогодние мечты детей. Ребятам подарили беговел и ноутбук.