Свердловские министры исполнили новогодние мечты детей

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Свердловские министры продолжают радовать детей новогодними подарками. Юным уральцам подарили беговел и ноутбук. Детские мечты продолжают исполняться в рамках проекта «Елка желаний».

Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт нарядился в костюм Деда Мороза и поздравил трехлетнего Мирона из Екатеринбурга. Мальчик мечтал о беговеле.

- Я Дедушка Мороз, я долго очень шел к тебе, я знаю, что ты мечтаешь о беговеле. Я тебе его дарю и рассчитываю, что ты в будущем придешь к нам в велосекцию, – сказал министр во время вручения подарка.

А заместитель министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Семен Власов поздравил с праздником пятилетнюю девочку Уулжан. Она попросила о смартфоне. Такой подарок оказался полезен не только младшей дочери, но и двум старшим детям. По словам матери детей, с помощью гаджета Уулжан будет проще готовиться к школе.