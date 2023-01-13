Почти 200 тысяч пассажиров обслужил аэропорт «Кольцово» в новогодние праздники

Самым напряженным днем в работе аэропорта стало 30 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

В новогодние праздники аэропорт «Кольцово» обслужил 192 тысячи пассажиров. Подсчеты были произведены от 29 декабря до 8 января. В прошлом году услугами аэропорта воспользовались всего 173 тысячи человек.

- Самым напряженным днем в работе аэропорта стало 30 декабря. В последний рабочий день года на рейсах из «Кольцово» было обслужено 20 126 пассажиров, российскими и зарубежными авиакомпаниями было выполнено 155 пассажирских рейсов на прилет и на вылет. Показатель суточного пассажиропотока стал рекордным в истории аэропорта в зимний период, - отметили в пресс-службе аэропорта.

Самыми популярными направлениями внутри страны в праздники были Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Однако свердловчане активно путешествовали и за границу. Они выбирали полеты в Анталью, Дубай, Стамбул, Шарм-эль-Шейх, Хургада, Пхукет и Шарджа.

Всего уральцам были доступны 75 внутренних и зарубежных направлений. Также с 26 января свердловчане смогут путешествовать в Хургаду, а с 1 февраля – в Шарм-эш-Шейх. Перевозками туристов будет заниматься авиакомпания Red Wings.