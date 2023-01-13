Уже с 26 января путешественники смогут отправиться в Хургаду Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Екатеринбурга возобновляются полеты до египетских курортов. По данным ассоциации туроператоров России, компания TEZ Tour уже запустила продажу турпакетов. Уже с 26 января путешественники смогут отправиться в Хургаду, а с 1 февраля – в Шарм-эш-Шейх.

Планируется, что лайнеры будут отправляться каждые 10 дней. Перевозками туристов будет заниматься авиакомпания Red Wings.

Напомним, Авиакомпания запустила рейсы из Екатеринбурга в Египет Red Wings 15 декабря. Первый самолет улетел в Хургаду с полной загрузкой. С 20 декабря авиакомпания также начнет полеты в Шарм-эль-Шейх.

Кстати, за новогодние каникулы Свердловскую область посетили больше 300 тысяч человек. Примечательно, что это в полтора раза больше, чем показатели прошлого года.