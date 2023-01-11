В Решетах в пожаре сгорел садовый дом и иномарка

Огнем были охвачены 148 квадратных метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Решеты произошел пожар. Сгорел садовый дом и иномарка Daewoo Espero. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в час дня 11 января.

Огнем были охвачены 148 квадратных метров. В пожаре сгорели надворные постройки и садовый дом, а повреждены окна, двери, перекрытие строящегося садового дома и автомобиль.

- В тушении пожара были задействованы три единицы техники и одиннадцать человек личного состава, - отметили в ГУ МЧС по Свердловской области.

В 13:20 спасатели локализовали огонь. Спустя пять минут пожар был потушен. Только в пять часов вечера работы были завершены.

Ранее в Камышлове во время пожара в частном доме погибли трое детей. Их тела обнаружили спасатели, которые прибыли тушить огонь. Причину трагедии предстоит установить пожарным дознавателям и следственным органам. Личности погибших детей уже установлены: это трое мальчиков в возрасте десяти, восьми и пяти лет.