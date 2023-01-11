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НовостиОбщество11 января 2023 16:25

Для свердловчан расширился список мест, которые можно посетить с «Пушкинской картой»

Теперь уральцам доступны больше 700 мероприятий
Дарья ЧИПУРИНА
Свердловчане в 2023 году смогут посетить еще больше мероприятий по «Пушкинской карте»

Свердловчане в 2023 году смогут посетить еще больше мероприятий по «Пушкинской карте»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для молодых свердловчан расширился список мест, которые они могут посетить, использовав «Пушкинскую карту». На данный момент для уральцев доступны больше 700 различных мероприятий.

- Театр музкомедии включил в афишу «Пушкинской карты» спектакль-номинант на премию губернатора Свердловской области «Маленькая серенада» и концерт оркестра «Музком-бенд», посвященный столетию российского джаза. Свердловский Театр драмы приглашает на премьеру – комедию «Все невпопад», созданную по мотивам средневековых французских фарсов, - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

В 2023 году в Свердловской области к программе подключились еще 390 учреждений культуры из 51 муниципалитета. А с наступлением января бюджет карт пополнился на пять тысяч рублей для посещения театров и музеев и на три тысячи рублей для походов в кинотеатр.

Также благодаря «Пушкинской карте» молодежь может посетить различные мастер-классы. Сейчас они проходят в музейно-выставочном комплексе Лесного и Краснотурьинском краеведческом музее.