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НовостиОбщество15 ноября 2022 18:39

В Свердловской области можно будет посетить мастер-классы по Пушкинской карте

Уральцы могут попробовать себя в гончарном деле или диджеенге
Дарья ЧИПУРИНА
Молодые уральцы могут бесплатно посетить мастер-классы

Молодые уральцы могут бесплатно посетить мастер-классы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Свердловской области мастер-классы можно оплатить Пушкинской картой. Молодые уральцы в возрасте от 12 до 22 лет могут потратить деньги не только на походы в театры, выставки и кино, но и на мастер-классы.

- На счет каждой карты в 2022 году зачисляется пять тысяч рублей, которые можно использовать для оплаты билетов в театры, музеи, концертные организации и кинотеатры, - сообщают в пресс-службе департамента информационной политики.

В «Детской школе искусств» Новоуральского городского округа можно сходить на мастер-класс «Я-диджей». На уроке ученики узнают о создании электронной музыки и научатся сами ее делать.

В Екатеринбурге в «Музее советского быта» мастер-класс «Сам себе ювелир» также можно посетить бесплатно благодаря Пушкинской карте. Участники создают кольца, серьги, подвесы или сувениры. Также своими руками можно сделать елочную игрушку.

В ТРЦ «Гринвич» во время участия в выставке можно самостоятельно изготовить шоколадные конфеты. А в центре культуры «Урал» проводят мастер-классы по оформлению сервировочных столиков. Также в «Центр традиционной народной культуры Среднего Урала» можно оплатить Пушкинской картой уроки гончарного мастерства.