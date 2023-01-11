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НовостиОбщество11 января 2023 11:20

Прокуратура заинтересовалась нападением стаи собак на женщину с ребенком в Академическом

В ведомстве проведут проверку
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Животные прокусили ребенку ногу, а его мама получила синяки от укусов

Животные прокусили ребенку ногу, а его мама получила синяки от укусов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прокуратура заинтересовалась нападением стаи бродячих собак на женщину с ребенком в Академическом районе. В ведомстве проведут проверку и установят, был ли на этой территории заключен контракт на отлов безнадзорных животных.

- Также выяснится, поступали ли заявки от граждан с жалобами на агрессивных животных, какие меры предпринимались по соблюдению требований законодательства в указанной сфере со стороны специализированной организации, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, инцидент произошел вечером 9 января. Животные прокусили ребенку ногу, а его мама получила синяки от укусов. Пострадавшие обратились в травмпункт.

Со слов очевидцев, бродячие собаки представляют опасность для школьников, которые ходят мимо стройки в новом квартале ELEVEN.