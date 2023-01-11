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НовостиОбщество11 января 2023 10:23

В Екатеринбурге стая собак напала на женщину с ребенком

В СКР по Свердловской области начали проверку
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Собаки напали в районе Академический

Собаки напали в районе Академический

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Академическом районе стая бездомных собак напала на женщину с ребенком. ЧП случилось вечером 9 января. Животные прокусили ребенку ногу, а его мама получила синяки от укусов. В Следственном комитете по Свердловской области проводят проверку.

- С целью выяснения всех обстоятельств случившегося следователем СКР будут установлены точные данные о пострадавших и очевидцах случившегося, проведены их опросы, осуществлены иные необходимые проверочные мероприятия, - уточняют в пресс-службе СКР по Свердловской области.

В ведомстве также изучат информацию о том, какие меры были выполнены, чтобы нападения собак в Академическом прекратились.

Местные жители жаловались на дворняг еще осенью 2022 года. Тогда впервые стаи животных увидели в новом квартале ELEVEN. Со слов очевидцев, бродячие собаки представляют опасность для школьников, которые ходят мимо стройки. Нескольким детям уже тогда удалось избежать нападения.

В конце октября в ЕМУП «Спецавтобаза» сообщили, что специалисты регулярно выезжают в Академический для отловли собак. Поймать животных тогда не вышло: они убегали и прятались на стройке.