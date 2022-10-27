Жители Академического района в Екатеринбурге несколько дней жалуются на стаи бродячих собак Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Академического района в Екатеринбурге уже несколько дней жалуются на стаи бродячих собак. По их словам, больше всего бездомных животных – в жилом квартале ELEVEN. Со слов очевидцев, бродячие собаки представляют опасность для школьников, которые ходят мимо стройки. Нескольким детям удалось избежать нападения.

- Я там рядом живу, видела мальчишек, которые гуляли со своей собакой. А три бродячие собаки со стройки побежали за ними. Они их не догнали. Но собаки были злые, я и сама испугалась, - рассказала «КП-Екатеринбург» жительница квартала в Академическом Ольга.

Общедомовые чаты, как сообщают жильцы, переполнены сообщениями о стаях собак. Однако идею с отловом животных поддержали не все местные жители. Нашлись и те, кто уверен, что собаки никого не трогают, так как мирно обитают на стройке будущего многоэтажного дома.

- Начнем с того, что чаты должны быть переполнены агрессией на людей, что выбрасывают их на улицу. Выложите доказательство на то, что собаки агрессивные, словам мало кто верит, что они якобы нападают. Знаю случаи, когда дети, которых не воспитывают, бьют палкой животное, а оно в этом случае и укусить может, - пишет местный житель в одном из пабликов «Вконтакте».

Идею с отловом животных поддержали не все местные жители Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отловом животных занимаются в ЕМУП «Спецавтобаза», где на заявки неравнодушных уже отреагировали.

- В октябре по адресам ул. Парина 39, 41, 41/2, 43, 43/2, Рябинина 47, 47а, 49а, ул. Парина-Рябинина-Ландау-Вильгельма де Геннина поступило четыре заявки. Бригады отлова выезжали по этим адресам уже 12 раз, но, чувствуя приближение опасности, бездомные животные убегают. Также на этой местности ведётся стройка, где скрываются собаки — это усложняет процесс их отлова. Тем не менее специалисты будут контролировать эти адреса и выезжать на них до тех пор, пока не удастся отловить безнадзорных животных, - заявили «КП Екатеринбург» в службе.

Если собак все же удастся поймать, то их ждет стерилизация, курс вакцинаций, а также все необходимое лечение. В мэрии Екатеринбурга уточняют, что после отлова специалисты проводят оценку агрессивности животного. В любом случае, каждая собака изначально попадает в приют, а ее дальнейшая судьба зависит от уровня агрессивности.

- Если опасности животное не представляет - его выпускают в том месте, где оно было поймано. Агрессивные собаки пожизненно находятся в приюте, - уточняет «КП Екатеринбург» пресс-служба администрации города.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ДЛЯ ОТЛОВА СОБАК

Все подобные заявки в Екатеринбурге поступают через администрацию. Но обратиться можно несколькими способами.

Первый способ: официальный портал Екатеринбурга. Для оформления заявки нужно зайти в раздел «Электронная приемная». В разделе нужно ознакомиться со всей информацией и заполнить необходимые данные, написав причину обращения. Проверить статус рассмотрения заявки можно в соседнем разделе.

Второй способ. Если нет возможности оставить заявку онлайн, то можно позвонить по номеру телефона приема обращений граждан: 382-45-28.

Третий способ. Звонок можно сделать в МКУ «Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба»: 354-57-17 или 354-57-18. В отличии от предыдущего варианта, сюда обратиться можно круглосуточно.

Бригады отлова выезжали по этим адресам уже 12 раз Фото: Алексей БУЛАТОВ

Четвертый способ. Любой житель Екатеринбурга может обратиться в Комитет по экологии и природопользованию в администрации города. В Комитете заявки примут через электронную почту - ecology@ekadm.ru, либо через звонок по номеру телефона 304-30-98.

Пятый способ. Помочь в отлове животных без хозяев могут и в районных администрациях. Для этого нужно позвонить в администрацию района где заметили стаю собак:

Верх-Исетский район – 371-15-63;

Железнодорожный район – 304-79-00;

Кировский район – 374-54-66;

Ленинский район – 376-30-70;

Октябрьский район – 304-26-01;

Орджоникидзевский район – 304-25-01;

Чкаловский район – 304-78-50.

В «Спецавтобазе» отмечают, что если животные были замечены внутри дворовой территории, то заявки нужно оставлять через управляющую компанию. Там сформируют централизованное обращение. При этом, если у собаки или любого другого животного замечено подозрение на бешенство, то специалисты выезжают к месту незамедлительно.