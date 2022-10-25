Жители нового квартала в Академическом жалуются на стаи бездомных собак

Собаки донимают жителей нового квартала
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге в районе Академический жители жалуются на бездомных собак. В новом квартале ELEVEN жильцы замечают крупные стаи собак. Родители обеспокоены, что дикие псы могут напасть на детей.
- Я там рядом живу, видела мальчишек, которые гуляли со своей собакой. А три бродячие собаки со стройки побежали за ними. Они их не догнали. Но собаки были злые, я и сама испугалась, - рассказала «КП-Екатеринбург» жительница квартала в Академическом Ольга.
На собак жалуются жители домов улицы Парина 39, 41, 41/2, 43, 43/2 и улицы Рябинина 47, 47а, 49а. Они уже обращались в районную администрацию.
- Жители домов нам писали, мы передавали всю информацию «Спецавтобазе». Насколько нам известно, несколько собак удалось отловить, - прокомментировали «КП-Екатеринбург» в пресс-центре Академического.
В ЕМУП «Спецавтобаза», занимающейся отловом бездомных животных в Екатеринбурге, комментарий пообещали предоставить позже.