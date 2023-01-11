Свердловские женские общественные организации отправили помощь мобилизованным

Некоторые организации, нацеленные на защиту женщин, сменили вектор работы. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Свердловские отделения Союза женщин России и Комитета семей воинов Отечества отправили гуманитарную помощь мобилизованным уральцам. Они направили им машину с теплыми вещами, сообщает департамент информационной политики региона.

- Мы все разные. У кого-то дети выросли, кто-то еще только планирует пополнение в семье, но мы все объединены одним – наши мужчины на передовой. И наша задача быть вместе с ними, пусть и незримо, вдалеке, - заявила активистка из Комитета семей воинов Отечества Наталья Гусева.

А руководитель свердловского Союза женщин Ирина Чемезова отметила, что главная задача организации была в защите прекрасного пола. Однако сейчас общественники изменили акцент работы. Они начали уделять много времени и сил поддержке мобилизованных и их семей.

Ранее, в декабре 2022 года, руководитель медицинской фракции гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев отправил помощь мобилизованным в учебный центр в Елани. Он передал радиостанцию, бинокли, квадрокоптеры, монокуляры, тепловизор и рации.