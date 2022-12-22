Фото: страница во «ВКонтакте» Алексея Вихарева

Руководитель медицинской фракции гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев отправил гуманитарную помощь мобилизованным в учебный центр в Елани.

- Оперативно закупил и передал в две артиллерийские дивизии техническое оборудование: радиостанцию, квадрокоптеры, бинокли, монокуляры, рации, тепловизор. Также отправил еще одну полевую баню и маскхалаты, - рассказал на своей странице во «ВКонтакте» депутат.

Кроме того, Алексей Вихарев передал мобилизованным посылку от ветеранов бытового обслуживания населения. Пенсионеры закупили для солдат резиновые сапоги, тельняшки, спортивные штаны, нижнее белье, носки, а также кофе, чай и продукты долгосрочного хранения.

Отметим, что депутаты медицинской фракции гордумы начали отправлять гуманитарную помощь на спецоперацию еще весной. В отправки мобилизованным уже вложено более 30 миллионов рублей.