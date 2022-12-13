Депутаты медфракции гордумы Екатеринбурга отправили еще несколько машин с гуманитарной помощью

Это уже двадцатый груз помощи для военных Фото: telegram-канал Алексея Вихарева

Депутаты медицинской фракции гордумы Екатеринбурга отправили на СВО еще несколько машин с гуманитарной помощью. В десятках коробок - вещи, спецоборудование и медикаменты для мобилизованных.

- Сейчас зима, морозно. Бойцы простывают, болеют. Медикаменты помогут сохранить здоровье и подлечиться, когда это необходимо. Всегда приятно, если кто-то заботится, когда мы болеем. Нашим ребятам такая забота важна и нужна втройне, - рассказал руководитель медфракции Алексей Вихарев

В этот раз вместе с гуманитарной помощью для мобилизованных были отправлены две коробки с новогодними подарками, которые передадут проживающим на Донбассе детям.

Руководитель медфракции Алексей Вихарев и депутат Виктория Ивачева привезли медикаменты в Дом офицеров, где организован пункт сбора помощи мобилизованным и военнослужащим Фото: telegram-канал Алексея Вихарева

Депутаты медицинской фракции подключились к сбору и отправке гуманитарной помощи в зону СВО еще весной. Это уже двадцатый груз помощи для военных. Общая сумма вложенных средств превысила 3,5 миллиона рублей. До Нового года планируется совершить еще несколько отправок.