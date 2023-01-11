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НовостиОбщество11 января 2023 8:04

Глава СК поручил завести дело из-за того, что свердловских школьников не пустили в автобус в мороз

Подростки купили билеты на одном вокзале, а сесть хотели на другом
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Подростки пытались уехать из Екатеринбурга в Шадринск

Подростки пытались уехать из Екатеринбурга в Шадринск

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как в Екатеринбурге двух школьников не пустили в междугородний автобус в 30-градусный мороз.

- Следственными органами СК России организована проверка по ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), - говорится на сайте СК.

Ранее мама одного из школьников рассказала, что его вместе с другом не пустили в междугородний автобус в мороз. Подростки пытались уехать в Шадринск. У них даже были билеты. Но они купили их на Северном автовокзале, а сесть хотели на Южном. Контролер не пустил их в автобус.

Мальчики являются воспитанниками спортивной школы. Они возвращались на занятия в школу после каникул.