В Екатеринбурге школьников не пустили в междугородний автобус в 30-градусный мороз

Другие пассажиры пытались заступиться за парней, но контролер оставил их на морозе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге двух школьников, которые пытались уехать в Шадринск, не пустили в междугородний автобус в 30-градусный мороз. У подростков были куплены билеты на другом автовокзале.

- Ребята с Дальнего Востока. Приехали в Екатеринбург и должны были пересесть на автобус до Шадринска, где находится их школа. Но не смогли уехать только по той причине, что билеты покупались на Северном автовокзале, откуда стартовал автобус, а им садиться по погоде было проще на Южном — там автобус останавливается и добирает пассажиров, - рассказала порталу E1.RU мама одного из школьников.

По словам женщины, другие пассажиры пытались заступиться за парней, но контролер оставил их на морозе. Мама подростка подчеркнула, что мальчики - воспитанники спортивной школы. Они возвращались на занятия после каникул. В итоге до Шадринска они добрались только вечером на электричке.

В справочной службе Южного автовокзала объяснили, что контролер не мог поступить по-другому. По правилам садиться в автобус нужно там, где был куплен билет. При этом, если пассажир не сел на Северном автовокзале, то его вычеркивают из списка, и место могут продать на Южном.