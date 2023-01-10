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НовостиОбщество10 января 2023 6:16

В Екатеринбурге школьников не пустили в междугородний автобус в 30-градусный мороз

Билеты были куплены на другом автовокзале
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Другие пассажиры пытались заступиться за парней, но контролер оставил их на морозе

Другие пассажиры пытались заступиться за парней, но контролер оставил их на морозе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге двух школьников, которые пытались уехать в Шадринск, не пустили в междугородний автобус в 30-градусный мороз. У подростков были куплены билеты на другом автовокзале.

- Ребята с Дальнего Востока. Приехали в Екатеринбург и должны были пересесть на автобус до Шадринска, где находится их школа. Но не смогли уехать только по той причине, что билеты покупались на Северном автовокзале, откуда стартовал автобус, а им садиться по погоде было проще на Южном — там автобус останавливается и добирает пассажиров, - рассказала порталу E1.RU мама одного из школьников.

По словам женщины, другие пассажиры пытались заступиться за парней, но контролер оставил их на морозе. Мама подростка подчеркнула, что мальчики - воспитанники спортивной школы. Они возвращались на занятия после каникул. В итоге до Шадринска они добрались только вечером на электричке.

В справочной службе Южного автовокзала объяснили, что контролер не мог поступить по-другому. По правилам садиться в автобус нужно там, где был куплен билет. При этом, если пассажир не сел на Северном автовокзале, то его вычеркивают из списка, и место могут продать на Южном.