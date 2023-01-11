Власти Екатеринбурга хотят снести КОР

Освоить планируется площадку на улице Высоцкого Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сайте мэрии Екатеринбурга появилась обновленная стратегия социально-экономического развития Кировского района. Там говорится, что территорию хотят застроить.

В документе отмечено, что освоить планируется площадку на улице Высоцкого. Там хотят построить около 120 тысяч квадратных метров жилья. Проект намерены реализовать до 2030 года.

Ранее о сносе Кировского оптового рынка говорили в 2020 году. Действующий тогда мэр Александр Высокинский заявлял, что на месте КОРа хотят построить жилье.