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НовостиОбщество11 января 2023 6:47

Власти Екатеринбурга хотят снести КОР

Там построят жилье
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Освоить планируется площадку на улице Высоцкого

Освоить планируется площадку на улице Высоцкого

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сайте мэрии Екатеринбурга появилась обновленная стратегия социально-экономического развития Кировского района. Там говорится, что территорию хотят застроить.

В документе отмечено, что освоить планируется площадку на улице Высоцкого. Там хотят построить около 120 тысяч квадратных метров жилья. Проект намерены реализовать до 2030 года.

Ранее о сносе Кировского оптового рынка говорили в 2020 году. Действующий тогда мэр Александр Высокинский заявлял, что на месте КОРа хотят построить жилье.