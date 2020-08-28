В Екатеринбурге снесут Кировский оптовый рынок

Фото: Google Maps

В Екатеринбурге планируют снести Кировский оптовый рынок (КОР), расположенный на ЖБИ. Вместо него могут построить новый жилой комплекс.

- В 90-е на рынках продавалось все, из этих рынков выросли наши прекрасные торговые центры. Естественно, КОР как рынок свое отжил, торговые центры есть большие, строить еще – не пойдет, - рассказал в интервью порталу Е1 глава города Александр Высокинский.

По словам мэра, возможно, проект строительства нового ЖК смогут внести в новый генплан. Но кроме этого рядом должны будут располагаться школы, детские сады и хорошее транспортное обеспечение.