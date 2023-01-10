Блогер из Екатеринбурга выпросил у подписчиков 2 млн на ремонт сгоревшего дома

Площадь дома составляет 300 квадратных метров. Фото: своем telegram-канал «HiMan в бункере»

Подписчики блогера из Екатеринбурга Андрея Ширгина, известного как HiMan, скинули ему около двух миллионов рублей на ремонт сгоревшего дома. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

- Поддержка очень достойная, я счастлив, что она есть. Без поддержки я бы ушел в депрессию и не знаю, что было бы дальше. Осталось собрать немного и дом будет таким, каким был до пожара, - написал он.

На своем YouTube-канале блогер рассказывал, что его дом площадью в 300 квадратных метров сгорел перед новогодней ночью, 31 декабря 2022 года. При этом подписчики о пожаре узнали первыми и начали писать об этом в комментариях под роликами Ширгина. Об инциденте блогер узнал от своего друга, который сумел дозвониться до него. Позже HiMan открыл сбор средств на ремонт.