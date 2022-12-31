В декабре у коттеджа загорелась крыша. Фото: Youtube/HiMan

Известный блогер из Екатеринбурга HiMan попросил помощи у своих подписчиков. Парень собирает три миллиона рублей на восстановление сгоревшего коттеджа. Дом Широкой речке оказался в аварийном состоянии после того, как загорелась крыша. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Однако после проливки помещений дом нуждается в капитальном ремонте

- Когда я приехал в дом, мне первой бросилась в глаза сгоревшая крыша и три пожарных машины. Я верил в лучшее и поэтому считал, что сгоревшая крыша — не такая уж беда. Сделаем новую! Но дальше я узнал про сущий кошмар, - рассказывает блогер.

Он также опубликовал видео, в котором подробно рассказал о случившемся. Блогер отметил, что не имеет претензий к спасателям.