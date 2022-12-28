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НовостиОбщество28 декабря 2022 17:50

В Свердловской области за год стало меньше фальсифицированного сливочного масла

Всего 18 процентов продукции оказались поддельными
Дарья ЧИПУРИНА
Всего было проверено 228 образцов сливочного масла за 2022 год

Всего было проверено 228 образцов сливочного масла за 2022 год

Фото: Евгения ГУСЕВА

За год в Свердловской области стало меньше фальсифицированного сливочного масла. Об этом сообщили в Россельхознадзоре Свердловской области.

В лабораториях Свердловского референтного центра подвели итоги исследований продукта за 2022 год. Всего было проверено 228 образцов сливочного масла, которых изготовила по ГОСТу. Из них 18 процентов оказались фальсификатом. В них были найдены жиры немолочного происхождения.

- Судить о подлинности продукта химикам-аналитикам позволяет показатель соотношение метиловых эфиров жирных кислот, - прокомментировали в Россельхознадзоре.

В 2021 году фальсификатов данного продукта было на пять процентов больше. Тогда были проверены 183 образца, 43 из них оказались поддельными. Это означает, что за год контрафакта в области стало меньше.

В марте этого года была выявлена партия сливочного масла, которой можно было отравиться. Тогда в продукте обнаружили кишечную палочку. Кроме того, в нем в 10 раз была превышена сумма дрожжей и плесеней.