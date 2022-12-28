В Свердловской области за год стало меньше фальсифицированного сливочного масла

Всего было проверено 228 образцов сливочного масла за 2022 год Фото: Евгения ГУСЕВА

За год в Свердловской области стало меньше фальсифицированного сливочного масла. Об этом сообщили в Россельхознадзоре Свердловской области.

В лабораториях Свердловского референтного центра подвели итоги исследований продукта за 2022 год. Всего было проверено 228 образцов сливочного масла, которых изготовила по ГОСТу. Из них 18 процентов оказались фальсификатом. В них были найдены жиры немолочного происхождения.

- Судить о подлинности продукта химикам-аналитикам позволяет показатель соотношение метиловых эфиров жирных кислот, - прокомментировали в Россельхознадзоре.

В 2021 году фальсификатов данного продукта было на пять процентов больше. Тогда были проверены 183 образца, 43 из них оказались поддельными. Это означает, что за год контрафакта в области стало меньше.

В марте этого года была выявлена партия сливочного масла, которой можно было отравиться. Тогда в продукте обнаружили кишечную палочку. Кроме того, в нем в 10 раз была превышена сумма дрожжей и плесеней.