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НовостиОбщество22 декабря 2022 10:43

В Нижневартовске перенесли школьные каникулы

Школьников отпустят отдыхать с 24 декабря 2022 года
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Школы Нижневартовска опустеют в понедельник

Школы Нижневартовска опустеют в понедельник

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижневартовске школьников отпустят на зимние каникулы пораньше – отдыхать они будут с 24 декабря. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Зимние каникулы 2022 в Нижневартовске – когда начнутся

Перенос каникул связан со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением гриппа и ОРВИ. В городе, по словам медиков, гриппом болеют даже дети. Штамм H1N1 очень заразен, и быстро распространяется по городу, где сегодня фиксируется много пациентов с тяжелой формой заболевания.

По словам врачей, горожанам стоит соблюдать элементарные правила безопасности – не контактировать с людьми, у которых есть признаки заболевания, не посещать многолюдные места, пользоваться масками, чаще мыть руки, вовремя обращаться за медицинской помощью.