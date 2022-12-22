В Нижневартовске перенесли школьные каникулы

Школы Нижневартовска опустеют в понедельник Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижневартовске школьников отпустят на зимние каникулы пораньше – отдыхать они будут с 24 декабря. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Зимние каникулы 2022 в Нижневартовске – когда начнутся

Перенос каникул связан со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением гриппа и ОРВИ. В городе, по словам медиков, гриппом болеют даже дети. Штамм H1N1 очень заразен, и быстро распространяется по городу, где сегодня фиксируется много пациентов с тяжелой формой заболевания.

По словам врачей, горожанам стоит соблюдать элементарные правила безопасности – не контактировать с людьми, у которых есть признаки заболевания, не посещать многолюдные места, пользоваться масками, чаще мыть руки, вовремя обращаться за медицинской помощью.