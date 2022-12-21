Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 декабря 2022 11:41

Специальные экскурсии по вокзалу Екатеринбург подготовила СвЖД к школьным каникулам

В преддверии зимних каникул Свердловская железная дорога подготовила для школьников специальную программу «Новогоднее путешествие по вокзалу Екатеринбург».
Фото из архива РЖД

Фото из архива РЖД

Интерактивные экскурсии позволят ребятам не только узнать, как устроена работа крупнейшего на Урале вокзального комплекса, но и познакомиться с необычными профессиями.

Экскурсионная программа с элементами квеста специально разработана для детей школьного возраста – от 6 до 16 лет. Она стартовала в декабре. Проводником в «закулисье» выступает начальник вокзала Илья Сазонов. В ходе полуторачасовой экскурсии ребята узнают, какие устройства и механизмы помогают обеспечивать безопасность и комфортную среду для посетителей, познакомятся с интересными и забавными фактами (что находится в подвале вокзала, сколько весит люстра в зале ожидания и многое другое).

При этом гости получат уникальную возможность посетить помещения, обычно недоступные для пассажиров, и «примерить» на себя некоторые профессии. В частности, ребята посетят главный диспетчерский пункт, кабинет начальника вокзала, дикторскую, бюро находок. С помощью информационно-справочного терминала научатся задавать вопросы оператору. Сделают запоминающиеся снимки в специальной фотозоне у новогодней елки.

В финале для участников экскурсии в зале официальных делегаций проведут итоговое «совещание», во время которого школьникам в игровой форме расскажут о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта и покажут тематические видеоролики. На память гости вокзала получат фирменные сувениры.

Экскурсии групповые (от 10 до 25 человек), проводятся по предварительной записи. Узнать подробности, рассчитать стоимость и оставить заявку можно у дежурного помощника начальника вокзала или по телефону зала повышенной комфортности +7 (343) 358-25-50.

Вокзал Екатеринбург – крупнейший железнодорожный вокзал Уральского региона, его общая площадь превышает 19 тыс. кв. метров. Одновременно он может вместить до 5 тыс. человек, а его услугами ежесуточно пользуются до 26 тыс. пассажиров. С путей вокзала Екатеринбург поезда отправляются по семи направлениям.

Эксклюзивные экскурсии по вокзалу Екатеринбург проводятся с августа 2021 года и пользуются большой популярностью у горожан и гостей уральской столицы. За это время их посетили уже более 700 человек. Проект реализует Свердловская региональная дирекция железнодорожных вокзалов (структурное подразделение Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД»).