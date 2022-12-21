Специальные экскурсии по вокзалу Екатеринбург подготовила СвЖД к школьным каникулам

Фото из архива РЖД

Интерактивные экскурсии позволят ребятам не только узнать, как устроена работа крупнейшего на Урале вокзального комплекса, но и познакомиться с необычными профессиями.

Экскурсионная программа с элементами квеста специально разработана для детей школьного возраста – от 6 до 16 лет. Она стартовала в декабре. Проводником в «закулисье» выступает начальник вокзала Илья Сазонов. В ходе полуторачасовой экскурсии ребята узнают, какие устройства и механизмы помогают обеспечивать безопасность и комфортную среду для посетителей, познакомятся с интересными и забавными фактами (что находится в подвале вокзала, сколько весит люстра в зале ожидания и многое другое).

При этом гости получат уникальную возможность посетить помещения, обычно недоступные для пассажиров, и «примерить» на себя некоторые профессии. В частности, ребята посетят главный диспетчерский пункт, кабинет начальника вокзала, дикторскую, бюро находок. С помощью информационно-справочного терминала научатся задавать вопросы оператору. Сделают запоминающиеся снимки в специальной фотозоне у новогодней елки.

В финале для участников экскурсии в зале официальных делегаций проведут итоговое «совещание», во время которого школьникам в игровой форме расскажут о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта и покажут тематические видеоролики. На память гости вокзала получат фирменные сувениры.

Экскурсии групповые (от 10 до 25 человек), проводятся по предварительной записи. Узнать подробности, рассчитать стоимость и оставить заявку можно у дежурного помощника начальника вокзала или по телефону зала повышенной комфортности +7 (343) 358-25-50.

Вокзал Екатеринбург – крупнейший железнодорожный вокзал Уральского региона, его общая площадь превышает 19 тыс. кв. метров. Одновременно он может вместить до 5 тыс. человек, а его услугами ежесуточно пользуются до 26 тыс. пассажиров. С путей вокзала Екатеринбург поезда отправляются по семи направлениям.

Эксклюзивные экскурсии по вокзалу Екатеринбург проводятся с августа 2021 года и пользуются большой популярностью у горожан и гостей уральской столицы. За это время их посетили уже более 700 человек. Проект реализует Свердловская региональная дирекция железнодорожных вокзалов (структурное подразделение Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала ОАО «РЖД»).