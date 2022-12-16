В Екатеринбурге прошла финальная презентация бизнес-проектов участников программы «Я в деле»

Фото: Александр Гвоздев

Участники программы молодежного предпринимательства «Я в деле» в Екатеринбурге защищали свои идеи перед экспертами и предпринимателями региона. Каждая идея теперь станет прототипом нового бренда товара или услуги, которыми уже очень скоро смогут воспользоваться жители Екатеринбурга и области.

Два месяца участники программы «Я в деле» проходили бесплатный бизнес-курс предпринимательской грамотности – это десятки мастер-классов, воркшопов, бизнес-интенсивов и общение с опытными предпринимателями.

Фото: Александр Гвоздев

«Мы растим не только проекты, но и людей. Становление большого сообщества, в котором участники будут улучшать свои предпринимательские и управленческие компетенции, является основной целью программы. Каждая команда получила обратную связь от действующих предпринимателей, — рассказала Софья Попова, руководитель программы «Я в деле» в Свердловской области».

Как рассказал куратором программы «Я в деле» в Свердловской области депутат от партии «Новые люди» Александр Дёмин, главное в проекте – научить ребят быть предприимчивыми. «Неважно, в какой сфере ты будешь развиваться. Предпринимательское мышление, способность увидеть новые решения, создавать и комбинировать необходимы везде: и в корпоративной культуре, и в повседневной жизни», – уверен политик.

Фото: Александр Гвоздев

Выставка бизнес-проектов стала завершающим этапом второго сезона программы в Свердловской области. В мероприятии приняли участие 11 лучших студенческих команд. Дальше ребята займутся самостоятельной доработкой проектов и стартом продаж.

Андрей Неганов, лидер команды OnlyTea результатом обучения доволен. «Мы представили бизнес-проект OnlyTea и прямо на презентации напоили гостей вкусным чаем. Наш проект занял второе место, теперь мы доведём его до идеала, и в скором времени жители Екатеринбурга поймают чайный дзен, – говорит начинающий предприниматель. – Я получил полезные знания от практиков. Были встречи с опытными бизнесменами, где обсуждали, как строить продажи».

Фото: Александр Гвоздев

Программа развития молодежного предпринимательства «Я в деле» была инициирована в январе 2022 года партией «Новые люди» и успешно реализуется уже в 63 регионах России благотворительным фондом «КАПИТАНЫ» при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Фото: Александр Гвоздев

Проект направлен на развитие предпринимательской грамотности управленческих навыков и опыта наставничества среди молодежи. Участниками двух сезонов этого года смогли стать уже более 20 000 студентов российских вузов.

Подать заявку на участие в следующем сезоне программы уже в новом году смогут все учащиеся региональных вузов на сайте явделе.рф.