Жителя Нижнего Тагила осудят за реабилитацию нацизма

Следователи пришли к выводу, что действия обвиняемого нарушили «моральные нормы по сохранению исторической памяти» о Второй мировой войне Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле осудят 35-летнего местного жителя, которого обвинили в реабилитации нацизма. Во время разбирательства выяснилось, что в феврале прошлого года мужчина опубликовал комментарий, который одобрял преступления, установленные приговором Международного военного трибунала.

- При этом обвиняемый достоверно знал, что Нюрнбергский процесс признал преступными нацистские организации, а также руководящий состав нацистской партии, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Так следователи пришли к выводу, что действия обвиняемого нарушили «моральные нормы по сохранению исторической памяти» о Второй мировой войне. Теперь уральцу грозит до трех лет лишения свободы, уголовное дело по статье 354 УК РФ «Реабилитация нацизма» рассмотрит Свердловский областной суд.