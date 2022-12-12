Уральца, убившего будущего родственника на детском дне рождения, отправили в колонию

Фото: СК по Свердловской области

В Березовском вынесли приговор 48-летнему мужчине, убившему будущего родственника на детском дне рождения. Все произошло 28 ноября 2021 года в доме на улице Февральская.

- После детского клуба взрослые, а именно сам осужденный, его жена со своей сестрой-близнецом и ее сожителем продолжили праздновать день рождения в квартире осужденного. В процессе распития спиртного между родственниками возник словесный конфликт, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Ссора продолжилась на улице. Осужденный схватил нож и три раза ранил им 55-летнего потенциального мужа сестры своей жены. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, задержали подозреваемого в убийстве по горячим следам. После задержания он был заключен под стражу.

- В ходе следствия следователем СК допрошено около 30 свидетелей - граждан, проживающих в доме, возле которого произошло преступление, - добавили в СК по Свердловской области. - Получены заключения судебно-медицинской, биологической и психолого-психиатрической судебных экспертиз.

Березовский городской суд приговорил обвиняемого в убийстве к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.