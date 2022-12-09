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НовостиОбщество9 декабря 2022 20:54

В Свердловскую область из Узбекистана завезли 20 тонн свежей редьки

Россельхознадзор проверил продукцию на качество
Дарья ЧИПУРИНА
В привезенной из Узбекистана редьке не нашли карантинных вредителей

В привезенной из Узбекистана редьке не нашли карантинных вредителей

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Свердловскую области привезли партию свежей редки из Узбекистана. Как сообщают в пресс-службе регионального Россельхознадзора, поступило 20 тонн овощей.

- Подкарантинная продукция поступила автомобильным транспортом в сопровождении фитосанитарного сертификата, удостоверяющего соответствие подкарантинной продукции требованиям страны-импортера, - рассказали в пресс-службе.

Сотрудники фитосанитарного контроля совместно со специалистом ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора» уже проверили редьку на качество. Овощи прошли экспертизу, их досмотрели и отобрали. В результате досмотра нарушений не было выявлено.

Напомним, что недавно на Урале уничтожили 40 тонн небезопасного сливочного масла. Сотрудники Россельхознадзора выяснили, что уполномоченное лицо отправителя продукции добавило в журнал запись о добавлении 40 тонн сливочного крестьянского масла. Однако информацию о качестве и безопасности продукции не указали. Предпринимателю направили требование об изъятии из оборота товара.